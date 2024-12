Revista internacional aponta 'Ainda Estou Aqui' como favorito ao Oscar

Fernanda Torres - Foto: Reprodução

O drama nacional 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, foi destacado pela revista Variety como um dos grandes favoritos ao prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O longa é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, e ambientado no Brasil durante a ditadura militar.

Segundo as previsões do National Board of Review (NBR), organização de críticos de cinema fundada em 1909, o longa-metragem deve ser reconhecido na próxima quarta-feira, 4 de dezembro, junto a outros fortes concorrentes. Além disso, a produção alcançou um marco impressionante no Brasil: mais de 1 milhão de espectadores, se juntando a sucessos como 'Minha Irmã e Eu' e 'Nosso Lar 2'.

Previsões da Variety para os vencedores do NBR:

- Melhor Filme: Conclave

- Melhor Diretor: Jacques Audiard (Emilia Pérez)

- Melhor Ator: Colman Domingo (Sing Sing)

- Melhor Atriz: Pamela Anderson (The Last Showgirl)

- Ator Coadjuvante: Denzel Washington (Gladiador II)

- Filme Internacional: Ainda Estou Aqui