'Ainda Estou Aqui’ é inscrito em 8 categorias no Oscar; saiba quais

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de produções que poderão fazer parte da seleção final de indicados ao Oscar. O longa 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, está nas listas de algumas categorias.

Segundo a revista Veja, a produção brasileira foi inscrito em oito categorias no Oscar 2025: Melhor Filme, Filme Internacional, Direção, Roteiro Adaptado, Atriz (Fernanda Torres), Ator Coadjuvante (Selton Mello), Fotografia e Montagem.

A Variety declarou que a Academia anunciou que estão brigando por vagas 85 longas-metragens internacionais, 169 documentários e 31 longas-metragens de animação.

O filme estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello é visto como um dos favoritos para levar o prêmio, depois de ter sido premiado no Festival de Cinema de Veneza.

O filme chega às salas nos EUA para sessões em Nova York e em Los Angeles em janeiro de 2025, com a expectativa que, em fevereiro do ano que vem, as exibições sejam ampliadas para todo o país.