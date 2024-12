Filme sobre Silvio Santos com Leandro Hassum ganha primeira foto; veja

A produção começou a ser gravada na última semana em São Paulo. - Foto: Divulgação | SBT, Divulgação | Globo

A trajetória de Silvio Santos, um dos maiores nomes da televisão brasileira, vai ganhar mais um capítulo nas telonas. O humorista Leandro Hassum foi confirmado como protagonista de ‘Silvio Santos Vem Aí’, filme que abordará os bastidores do programa que consagrou o comunicador.

Leia mais:

>> ‘Gladiador 2’: Denzel Washington analisa atuação de Paul Mescal

>> "A Era do Gelo 6" tem estreia revelada após Disney adiar clássico

>> ‘Ainda Estou Aqui’ alcança marca impressionante; saiba qual

A produção, dirigida por Cris D’Amato (‘S.O.S. Mulheres ao Mar’) e com roteiro de Paulo Cursino (‘O Candidato Honesto’), começou a ser gravada na última semana em São Paulo.

Ainda sem muitos detalhes divulgados, a trama está cercada de expectativas, especialmente após a recepção negativa de ‘Silvio’, filme lançado neste ano com Rodrigo Faro no papel principal. O longa anterior retratava o impacto do sequestro de Patrícia Abravanel, filha do apresentador, e sofreu duras críticas, alcançando apenas 2,3 estrelas na plataforma Letterboxd.

Desta vez, ‘Silvio Santos Vem Aí’, que estreia em agosto de 2025, aposta em uma abordagem diferente: o foco será nos bastidores e no impacto cultural do icônico programa televisivo. Ao lado de Hassum, o elenco inclui Manu Gavassi, como a publicitária Marília, e Regiane Alves, no papel de Íris Abravanel.

A primeira imagem de Hassum caracterizado como Silvio Santos já está causando burburinho na web. Se por um lado a transformação impressiona, por outro, divide opiniões entre fãs do humorista e admiradores do legado do apresentador.

Veja a foto de Leandro Hassum caracterizado como Silvio Santos: