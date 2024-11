"A Era do Gelo 6" tem estreia revelada após Disney adiar clássico

“A Era do Gelo 6” estreará em 2026 - Foto: Divulgação

“A Era do Gelo 6” já tem uma data para estrear nos cinemas do Estados Unidos. O lançamento deverá ocorrer em 18 de dezembro de 2026.

A informação foi divulgada pela revista Variety, semanas depois da Disney anunciar o adiamento de um novo filme de “Star Wars”.

O longa-metragem do clássico dos cinemas estava previsto para ser lançado nesta mesma data e foi adiado para dar lugar à animação.

No início do mês, a Disney confirmou, durante a D23 Brasil, o sexto filme da franquia de “A Era do Gelo”.

“Acabamos de anunciar no #D23Brasil: ‘A Era do Gelo 6’ já está em produção! Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary e Simon Pegg estão retornando para uma nova aventura no cinema”, declarou a empresa, na X.