'Deadpool & Wolverine': novas cenas são reveladas; veja

Cenas não chegaram a ser exibidas nas telonas - Foto: Divulgação | Disney

A estreia de 'Deadpool & Wolverine' no Disney+ chegou com tudo, e Ryan Reynolds, como sempre, não perdeu tempo para alavancar a divulgação com sua marca registrada: o humor. O ator compartilhou em suas redes sociais cenas humorísticas que não chegaram a ser exibidas nas telonas, trazendo piadas, referências a outros personagens e situações inusitadas envolvendo seu personagem, Wade Wilson, e seu recente parceiro, Wolverine.

Uma das cenas mostra Wade Wilson e Wolverine (Hugh Jackman) caminhando por diferentes cenários, enquanto Deadpool comenta sobre temas como o relacionamento de Wolverine com Jean Grey, o sotaque australiano de Jackman e os implantes capilares de Thor, ao som de 'Never Gonna Be Alone', da banda Nickelback. Essa cena já havia sido mencionada em fotos circuladas online, incluindo um momento em que Deadpool fica montado nas costas de Wolverine. Confira o vídeo abaixo:

Outra cena divulgada por Ryan Reynolds apresenta a Tropa Deadpool, um grupo formado por versões alternativas do personagem. Nessa sequência, Wade Wilson tenta se enturmar com os outros membros, mas é recebido com uma série de insultos. Um dos momentos mais marcantes ocorre quando Welshpool, interpretado por Paul Mullins, faz um gesto obsceno e grita “Vai se f***r, seu babaca!”. Welshpool é uma versão do personagem que homenageia o time de futebol galês Wrexham A.F.C, do qual Reynolds é coproprietário. Veja:

This scene was deleted from the film but not my heart.



Deadpool & Wolverine is out on @DisneyPlus today. pic.twitter.com/mWWoeUrfPV — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 12, 2024

Reynolds também divulgou um vídeo com Al Cega (Leslie Uggams), no qual os dois assistem a uma cena emocionante com Wolverine. Durante o momento, Deadpool está segurando um balde de pipoca temático do longa e, quando Al vai pegar um pouco, o anti-herói afirma: "Bem-vinda ao Disney+". Confira:

Estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, o longa arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão na bilheteria mundial, e está disponível no serviço de streaming Disney+.