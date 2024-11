Batman Parte II: diretor revela detalhes inéditos do aguardado filme

Batman - Parte II tem detalhes revelados - Foto: Divulgação

O aguardado filme Batman - Parte II está sendo preparado à todo vapor. O diretor do longa-metragem, Matt Reeves, deu detalhes da continuação do filme de 2022 e falou da ausência do herói na série Pinguim, da HBO.

"Esse foi um momento de grande turbulência na cidade, é literalmente a semana depois do que aconteceu", declarou Reeves ao Digital Spy, segundo informaçõe do site Omelete.

Ele ainda completou sobre a história, prevista para estrear em outubro de 2026: "Grande parte da cidade está em desespero, então a polícia não consegue chegar a todos os lugares, há crimes em todos os lugares, é um momento muito, muito perigoso".

O diretor seguiu e disse que Batman (Robert Pattinson) "está lá fora tentando lidar com as consequências de tudo o que aconteceu, das quais, até certo ponto, ele se culpa".