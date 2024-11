Último episódio de ‘Pinguim’ tem participações especiais? Descubra!

UNIVERSO DO BATMAN

Capítulo contou com duas “participações” que vão deixar os fãs animados - Foto: Divulgação

Intitulado ‘Algo Grave ou Trivial’, o último episódio de ‘Pinguim’ foi ao ar nesse domingo, 10, e entregou a conclusão da jornada sangrenta de Oswald Cobb em sua ascensão no submundo do crime de Gotham. Além de reviravoltas importantes, o capítulo contou ainda com duas “participações” que vão deixar os fãs animados.

ATENÇÃO! Este texto contém spoilers do último episódio de ‘Pinguim’

O capítulo final fez, pela primeira vez, uma menção ao Batman e à Mulher-Gato, interpretados por Robert Pattinson e pela Zoë Kravitz, respectivamente, no BECS (Batman Epic Crime Saga) de Matt Reeves. Os dois personagens não aparecem em carne e osso, mas a série faz questão de lembrar ao público que ambos estão inseridos naquele universo.

Primeiro, o texto cita Selina Kyle, que envia uma carta para a sua meia-irmã Sofia Falcone — ou melhor Sofia Gigante — (Cristin Milioti), novamente internada no Arkham. Importante lembrar que, no final de ‘The Batman’, a Mulher-Gato descobriu ser filha ilegítima de Carmine Falcone (John Turturro), o pai de Sofia.

Por último, mas não menos importante, tem a “aparição” do Batman, que é a última cena antes dos créditos finais. Nela, os céus de Gotham são iluminados pelo Bat-sinal, mas a série não explica o porquê do Homem-Morcego ser acionado.

Todos os episódio de ‘Pinguim’ estão disponíveis na Max.

Assista ao trailer de ‘Pinguim’: