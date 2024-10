Ator de ‘Capitão América 2’ é confirmado em novo filme do Superman

Novo filme do Homem de Aço tem lançamento marcado para 11 de julho de 2025 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Frank Grillo foi confirmado no próximo filme do Superman. Mas não só isso: segundo James Gunn, ele vai estar em todos os novos projetos do DCU. O cineasta confirmou a informação após imagens de Grillo no set do longa serem vazadas na internet.

“Ele realmente está desenvolvendo um personagem legal. Ele também está em Superman”, disse Gunn ao Entertainment Weekly.

Ele é incrivelmente importante em Pacificador, é um dos personagens centrais. Então poderemos ver esse personagem de diferentes ângulos, o que é bom pois ele não é simples. James Gunn - cineasta

Veja fotos do set que mostram Grillo ao lado de David Corenswet como Superman:

Além do filme e da série, Grillo também dublará em Comando das Criaturas, nova série animada da Max.



O ator já integrou o elenco de alguns filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), como ‘Capitão América 2: O Soldado Invernal’, lançado em 2014, e ‘Capitão América: Guerra Civil’, de 2016.

Com David Corenswet (‘Pearl’) no papel título, ‘Superman’ mostrará o Homem de Aço ainda no início de sua carreira heroica, tentando se estabelecer em um mundo que já conta com super-heróis.



O elenco conta ainda com Rachel Brosnahan (‘A Maravilhosa Sra. Maisel’) como Lois Lane; Nicholas Hoult (‘The Great’) como Lex Luthor; Skyler Gisondo (‘Licorice Pizza’) como Jimmy Olsen; entre outros.

O lançamento do filme está marcado para 11 de julho de 2025.