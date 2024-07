Novo filme do Superman ganha detalhe importante

Novo Superman será vivido por David Corensweet - Foto: Reprodução | Instagram

O novo filme do Superman ganhou um detalhe mais do que importante: o icônico escudo do herói. A arte com o símbolo foi divulgada nesta quinta-feira, 11.

>>> Giancarlo Esposito em 'Capitão América' como Professor Xavier? Entenda

>>> Bruna Marquezine relembra “Besouro Azul”: “Doeu não poder falar”

O novo Superman será vivido por David Corensweet (Pearl). Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) vai interpretar Lois Lane, enquanto Nicholas Hoult (The Great) está no elenco como Lex Luthor.

O filme tem lançamento marcado para 11 de julho de 2025, sendo o primeiro filme do novo Universo Cinematográfico da DC Comics.

Confira o símbolo: