Você sabia? Leonardo DiCaprio quase foi Lex Luthor no cinema | A TARDE

O diretor Zack Snyder, de "Liga da Justiça", confirmou o boato sobre uma quase participação de Leonardo DiCaprio para interpretar o vilão Lex Luthor. Ele mesmo revelou ter conversado com o ator sobre o papel e sua contribuição para o enredo do filme.

"Eu falei com DiCaprio sobre o papel. Ele tinha várias ótimas ideias, mas no fim ficou 'ah, não sei'. Ele tinha ideias muito espertas para o filme e para o personagem. Ele foi quem mencionou para mim a ideia do Superman enfrentando a Liga da Justiça em algum ponto", contou o diretor em entrevista para o podcast Happy Sad Confused.

A decisão do ator de não participar, dificilmente tem ligação com a agenda, já que em 2017, ano em que "Liga da Justiça" foi lançado, DiCaprio não esteve em nenhum longa-metragem. O anterior foi "O Regresso", em 2015, e o seguinte foi "Era Uma Vez em Hollywood", de 2019.

No final, o papel ficou para Jesse Eisenberg. O elenco conta ainda com Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa, Gal Gadot, Ray Fisher, Ezra Miller e outros.

Liga da Justiça está disponível no Max.