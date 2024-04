Leonardo DiCaprio interpretará Frank Sinatra em novo filme de Scorsese | A TARDE

Em mais uma parceria com o diretor Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio viverá Frank Sinatra. O elenco da cinebiografia ainda contará com Jennifer Lawrence como Ava Gardner, a segunda esposa do cantor.

As informações são do portal Variety. Embora ainda não tenha recebido oficialmente a aprovação da família de Frank Sinatra, o filme está pronto para ser gravado, enquanto a distribuição segue em disputa entre a Sony Pictures, que está na frente das negociações, e a Apple, que financiou "Assassinos da Lua das Flores".

Também não há previsão para o lançamento do longa.

Sinatra nasceu em 1915 e foi um dos cantores mais influentes do século XX. Entre suas canções mais conhecidas estão ‘Fly Me to the Moon’, ‘Polka Dots and Moonbeams’, ‘New York, New York’, ‘That’s Life’, ‘The Way You Look Tonight’ e ‘My Way‘, que foi regravada por Elvis Presley.

O último filme da dupla Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, foi "Assassinos da Lua das Flores", que está disponível no catálogo da Apple TV+.