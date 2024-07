Giancarlo Esposito em 'Capitão América' como Professor Xavier? Entenda

Artista está confirmado como um provável vilão em "Capitão América: Admirável Mundo Novo" - Foto: Divulgação

Giancarlo Esposito, conhecido por seus papéis em "The Boys" e "Breaking Bad", está confirmado como um provável vilão em "Capitão América: Admirável Mundo Novo", filme da Marvel.

No entanto, o ator sempre foi cercado por especulações de que faria o novo Professor Xavier no reboot dos X-Men do MCU. Recentemente, ele comentou sobre esses rumores e se fará o personagem.

"Os fãs que começaram essa história de Professor X, e eu amei. Eu embarquei na brincadeira porque eu amo os fãs", disse ele ao ComicBook. "Eu comecei a pensar no professor, porque eu sinto que poderia ser um personagem que eu realmente conseguiria aproveitar bem, e seria incrível. Também falaram sobre Magneto, falaram sobre o Senhor Frio (da DC), todas essas coisas", completou.", acrescentou.

>> Fotos de set revelam uniforme completo do Superman em novo filme; veja

>>“One Piece” escala novos atores para 2ª temporada

Além de Esposito e Anthony Mackie no papel principal, o elenco de "Capitão América: Admirável Mundo Novo" inclui Harrison Ford (General Ross, o Hulk Vermelho), Tim Blake Nelson (como o vilão O Líder) e Liv Tyler (Betty Ross). A direção está a cargo de Julius Onah ("O Paradoxo Cloverfield").

"Capitão América: Admirável Mundo Novo" tem estreia marcada para 14 de fevereiro de 2025.