Bruna Marquezine relembra “Besouro Azul”: “Doeu não poder falar” | A TARDE

Uma das estrelas do evento do novo Disney+, realizado nesta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro, Bruna Marquezine, relembrou o lançamento de “Besouro Azul”. Na época, a atriz brasileira não pôde promover este que foi o seu primeiro filme internacional devido à greve de atores de Hollywood em 2023.

“Sem dúvida foi um momento difícil, aquele gostinho de ‘bem na nossa vez, agora que eu agora que eu consegui’. Mas ao mesmo tempo, a greve era extremamente necessária, o que eu entendia e apoiei desde o primeiro momento”, afirmou ela, que vai produzir, co-dirigir e atuar em “Amor da Minha Vida”, nova série do Star+, que integra o Disney +.

A artista destacou o fato do longa ser o primeiro de um super-herói latino da DC Comics e a representatividade dele, principalmente, para as pessoas do Brasil. “Mas doeu não poder falar essencialmente daquele projeto: o primeiro super-herói latino e tudo o que representa isso pra gente se ver ali na tela, tinha muito da nossa cultura, então eu queria falar disso, queria falar da importância desse filme e o recado que isso manda de: ‘nós queremos nos ver na tela, tem espaço para esse super-herói e muitos outros’”, completou.

A greve de 2023 foi a mais prolongada de atores contra os estúdios de cinema e televisão na história de Hollywood. A paralisação do SAG-AFTRA começou em julho e só foi encerrada em novembro, após acordos que garantiam aumentos salariais de 7% para os atores, superando em dois pontos percentuais o previamente discutido nas negociações, e disposições legais para proteger os artistas contra o uso de suas imagens por meio de inteligência artificial.

