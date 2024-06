Malu Mader vai dirigir e produzir filme: "Escrevi o roteiro" | A TARDE

Uma das atrizes mais consagradas da televisão brasileira, Malu Mader marcou presença no lançamento das produções nacionais do Disney+ nesta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro. Ao Cineinsite A TARDE, a atriz falou sobre o atual projeto no qual está envolvida: a produção de um filme que ela mesma escreveu, dirigirá e atuará.

>>> Ryan Reynolds revela balde obsceno criado para "Deadpool e Wolverine"

Sem dar muitos spoilers, a artista se mostrou animada com o trabalho. "Eu escrevi um roteiro, eu não vou falar nada do filme porque eu já falei muito desse filme a vida inteira e as coisas demoram a acontecer pro cinema independente, então hoje em dia eu dou uma seguradinha", explicou ela, que também está no elenco de “Mila no Multiverso”, primeira série nacional de ficção científica do Disney+.

Também na entrevista, Malu revelou sua paixão pela Bahia, especialmente por Salvador, cidade que visitou várias vezes recentemente com os Titãs, do qual o marido Tony Bellotto faz parte. "Eu 'tô' perdidamente apaixonada por Salvador. Sempre fui, sempre viajei muito para o sul da Bahia, mas agora há pouco eu estive na Bahia muitas vezes e por mim voltava pra lá todo mês".

TV versus streaming

Malu falou também sobre o impacto do streaming no universo audiovisual. Questionada pelo Cineinsite A TARDE, ela foi categórica ao afirmar que vê de forma positiva a influência do streaming na TV e no cinema.

"Acho que quanto mais se produz ficção e documentários também, nada impede para nós atores e para todo mundo que trabalha no mundo do audiovisual e para o público", afirmou a atriz.

Ela relembrou o período da pandemia como um exemplo crucial de como as séries e filmes foram essenciais para manter a sanidade e o bem-estar das pessoas. "Se não fossem as séries, eu não sei o que teria acontecido com todos nós, entende? Porque o ser humano precisa não só contar histórias, mas também ouvir histórias. A gente é feito disso, e a partir daí a gente se transforma, a gente se emociona", refletiu.

Embora reconheça que o streaming divide a audiência e possa diminuir a audiência da TV aberta, Malu vê isso como parte natural da evolução das coisas. "É a vida, as coisas vão mudando, né?" comentou. Por outro lado, a atriz também destacou a diversidade e a acessibilidade proporcionadas pelo streaming. Para ela, a vasta oferta de conteúdos permite que cada pessoa encontre algo que realmente goste, a qualquer momento.

"É muito legal cada um poder entrar lá a hora que quer, procurar seu filme, sua série preferida. Eu acho fantástico", disse.

*Do Rio de Janeiro a convite do evento

Publicações relacionadas