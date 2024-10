“Thunderbolts”: Novo filme vai trazer o vilão mais poderoso da Marvel

Lewis Pullman interpretará o Sentinela no MCU - Foto: Reprodução

“Thunderbolts”, próximo filme da Marvel, ganhou o seu primeiro trailer. Uma das grandes surpresas é a introdução de Sentinela, um personagem com poderes ao estilo do Superman, que fará sua estreia no MCU. Saiba mais sobre o personagem que pode causar um verdadeiro pesadelo para os super-heróis.

Quem é Sentinela?

Sentinela, também conhecido como Bob Reynolds, é um dos heróis mais poderosos do Universo Marvel, mas também o mais instável. Sua história começa quando ele consome um soro experimental que lhe confere “o poder de um milhão de sóis explodindo”, tornando-o uma verdadeira força da natureza.

No entanto, esse poder avassalador vem com um preço alto. Bob enfrenta uma batalha interna constante contra sua contraparte sombria, chamada de O Vácuo. Cada ato heroico de Sentinela é equilibrado por uma ação maligna do Vácuo, criando uma dinâmica de destruição e caos.

Poderes e habilidades

Os poderes de Sentinela são quase ilimitados. Ele possui uma força comparável à de heróis como Hulk e Thor, pode voar em velocidades incríveis, é praticamente invulnerável, além de ter sentidos aguçados e a capacidade de manipular energia.

Seu poder o coloca no nível de divindades do universo Marvel, fazendo dele uma versão extrema de um Superman. Contudo, quando seu lado sombrio, O Vácuo, assume o controle, ele se torna uma ameaça ainda maior. O Vácuo é uma entidade destruidora que pode mudar de forma, controlar o clima e devastar as mentes dos outros.

Sentinela no MCU e em Thunderbolts

Lewis Pullman interpretará o Sentinela no MCU. Nos quadrinhos, Sentinela tem uma história de ser tanto um herói quanto uma ameaça catastrófica, mas não seria surpresa se, no filme, ele começasse como um aliado dos Thunderbolts, mas rapidamente se tornasse seu maior inimigo quando O Vácuo emergisse.

Há teorias de que Contessa Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, poderia ter um papel semelhante ao de Norman Osborn nos quadrinhos dos Vingadores Sombrios, manipulando Sentinela para seus próprios fins. Mas, assim como nos quadrinhos, ela provavelmente perderá o controle sobre o herói instável, colocando todos em perigo.

O que torna Sentinela especialmente intrigante é seu perfil psicológico complexo. Ele não é apenas mais um super-herói com grandes poderes; sua luta interna entre o bem e o mal, e a ameaça sempre presente de sua transformação no Vácuo, pode ser o grande desafio que os Thunderbolts terão que enfrentar.

Confira o trailer: