Elenco, história e mais: o que sabemos sobre a série dos Lanternas Verdes

Uma das principais apostas do DCU para 2025 é a série dos Lanternas Verdes, que está em desenvolvimento desde 2019 e foi oficialmente anunciada em junho de 2024. O programa, que será um original HBO com oito episódios, vai contar com uma equipe criativa já conhecida pela emissora, incluindo Chris Mundy (‘True Detective: Night Country’), que atuará como showrunner e produtor executivo.

O roteirista e produtor de ‘Watchmen’, ‘The Leftovers’ e ‘Lost’, Damon Lindelof, e o quadrinista Tom King atuarão como produtores executivos e também co-escreverão a série com Mundy. James Hawes (‘Slow Horses’) será o responsável por dirigir 2 dos 8 episódios da série.

Outros nomes atrelados ao projeto são os de Justin H. Britt-Gibson, conhecido por escrever a série ‘Counterpart’, Breannah Gibson, creditada no time de roteiro de ‘Pinguim’, além de Vanessa Baden Kelly, que trabalhou na série ‘A Vida Sexual das Universitárias’, da Max.

Apesar de não ter uma data de estreia confirmada, algumas coisas sobre produção — como parte do elenco, história, data das filmagens e inspiração — já foram confirmadas.

Elenco

Três nomes já foram confirmados até o momento. O ator Aaron Pierre (‘Tempo’) será o John Stewart e Kyle Chandler (‘King Kong') viverá Hal Jordan no novo universo da DC nas telas. Pierre disputava o papel com o ator Stephan James (‘Se a Rua Beale Falasse’).

Além da dupla, o programa também vai contar com Nathan Fillion (‘Castle’) como Guy Gardner, reprisando o personagem que será apresentado no Superman de James Gunn, indicando que a Tropa dos Lanternas Verdes fará parte da história.



História e inspiração

Série dos Lanternas Verdes vai ser inspirada em ‘True Detective’ | Foto: Divulgação

A HBO lançou uma sinopse oficial para 'Lanterns' (ou Lanternas): “A série segue o novo recruta John Stewart e a lenda dos Lanternas Hal Jordan, dois policiais intergalácticos atraídos para um mistério sombrio baseado na Terra enquanto investigam um assassinato no coração dos Estados Unidos”.



Segundo o NexusPointNews, o programa será inspirado em um dos maiores sucessos da HBO: ‘True Detective’.

Uma versão anterior do projeto era escrita por David S. Goyer (‘O Cavaleiro das Trevas’), e seria protagonizado por Hal Jordan e John Stewart, dois dos personagens mais populares a assumirem o manto do Lanterna Verde.

Atores como Ricky Whittle (‘Deuses Americanos’) e Sterling K. Brown (‘This is Us’) manifestaram interesse em viver Jon Stewart. Não se sabe se essa versão continua em desenvolvimento.

Filmagens

As filmagens devem começar em janeiro de 2025 e continuar até junho. Ainda de acordo com o NexusPointNews, as gravações seriam feitas no Reino Unido, mas mudou para Atlanta.