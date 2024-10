Após fracasso, ‘Coringa 2’ vai para aluguel digital

‘Coringa: Delírio à Dois’ é protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga - Foto: Divulgação

Após fracassar nas bilheterias, ‘Coringa: Delírio a Dois’, filme protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, foi adicionado pelo Prime Video em sua lista de filmes para alugar, mas ainda sem data.

A bilheteria do longa ficou bastante abaixo das projeções iniciais do mercado, que segundo o Hollywood Reporter apontavam para uma arrecadação de pelo menos US$ 50 milhões. O filme acabou salvo pelos mercados fora do país, acumulando no mundo um total de US$ 121,1 milhões.

O filme também tem Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan e Ken Leung no elenco. Phillips retorna para a direção e roteiro da sequência, trazendo consigo também o co-roteirista do primeiro Coringa, Scott Silver.

‘Coringa: Delírio à Dois’ já está em exibição nos cinemas.