"Coringa" e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Cena do esperado "Coringa 2" - Foto: Reprodução

Os cinemas estão repletos de opções para todos os gostos, desde grandes lançamentos de ação até dramas emocionantes e comédias leves. A cada semana, novas produções entram em cartaz, atraindo o público com histórias envolventes, elencos de peso e efeitos especiais impressionantes.

Leia mais:

>>> Após ‘Coringa 2’, diretor diz que não fará mais filmes da DC

>>> Ator de ‘Capitão América 2’ é confirmado em novo filme do Superman

>>> PL que cria Bahia Filmes avança e será enviado para ALBA

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

Estreias da semana



O CORINGA 2



O comediante fracassado Arthur Fleck conhece o amor de sua vida, Harleen Quinzel, enquanto está encarcerado no Arkham State Hospital. Os dois embarcam em uma desventura romântica condenada.

ATÉ QUE A MÚSICA PARE



Depois que o último filho sai de casa, Chiara, matriarca de uma família descendente de italianos, decide acompanhar o marido em suas viagens como vendedor pelos botecos da Serra Gaúcha. Uma tartaruga e baralhos de carta colocarão à prova mais de 50 anos de vida a dois.

BANEL & ADAMA

Representante do Senegal no Oscar. Banel e Adama estão apaixonados. O jovem casal vive em uma aldeia remota no norte do Senegal. Para eles, nada mais importa. No entanto, seu amor eterno e perfeito entra em rota de colisão com os costumes da comunidade. Neste mundo não há espaço para a paixão, muito menos para o caos.

INVERNO EM PARIS

Lucas, de 17 anos, está no último ano de internato quando a morte súbita de seu pai destrói tudo o que ele tinha como garantido. Cheio de raiva e desespero, ele visita seu irmão mais velho em Paris para buscar consolo na nova cidade.

PLACA-MÃE

Nadi, uma andróide com cidadania, ganha o direito de adotar duas crianças, David e Lina. Quando um mal entendido acontece, o menino David, com medo de se separar de sua irmã, foge. Enquanto o garoto lida com os perigos da cidade, Nadi tenta encontrá-lo.