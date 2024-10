Personagem amado da DC é confirmado em filme do Superman; saiba qual

Superman - Foto: Reprodução

Uma nova imagem divulgada por James Gunn nas redes sociais confirmou a presença de um importante personagem ao lado de Superman em seu próximo filme.

Na foto, vemos o herói, interpretado por David Corenswet, na Lua com Krypto, seu fiel supercão, contemplando a Terra. Essa confirmação deixou os fãs entusiasmados, pois o filme mostrará Superman já em plena atividade, com alguns personagens de seu círculo já ao seu lado.

Tradução - "Krypto chega às telas do Superman no próximo verão. Krypto foi inspirado em nosso cachorro Ozu, que adotamos logo depois que comecei a escrever Superman. Ozu, que veio de uma situação complicada em um quintal com outros 60 cães e nunca conheceu seres humanos, era no mínimo problemático. Ele imediatamente entrou e destruiu nossa casa, nossos sapatos, nossos móveis – ele até comeu meu laptop. Demorou muito até que ele nos deixasse tocá-lo. Lembro-me de ter pensado: 'Nossa, quão difícil seria a vida se Ozu tivesse superpoderes?' - e assim Krypto entrou no roteiro e mudou o formato da história enquanto Ozu estava mudando minha vida. Aliás, Ozu hoje é, com bastante frequência, um menino muito bom".

Com roteiro e direção de Gunn, o filme Superman estreia nos cinemas em julho de 2025. David Corenswet (Pearl) viverá o papel título, enquanto Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) será Lois Lane, Nicholas Hoult (The Great) interpretará Lex Luthor, e Skyler Gisondo (Licorice Pizza) será Jimmy Olsen, entre outros nomes do elenco.