Cineinsite A TARDE: Veja horários dos filmes em cartaz em Salvador

A cada semana, novas produções entram em cartaz, atraindo o público - Foto: Divulgação

Os cinemas estão repletos de opções para todos os gostos, desde grandes lançamentos de ação até dramas emocionantes e comédias leves. A cada semana, novas produções entram em cartaz, atraindo o público.

Para quem está em busca de um filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

Tudo Por um Pop Star 2

"Tudo Por Um Pop Star 2" conta a história de três amigas que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e planejam uma viagem no fusca conversível de Babette para celebrar seus 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de um grande pop star, que estudou com elas na adolescência e hoje é o cantor jovem mais famoso do Brasil.

Até Que a Música Pare



Depois que o último filho sai de casa, Chiara, matriarca de uma família descendente de italianos, decide acompanhar o marido em suas viagens como vendedor pelos botecos da Serra Gaúcha. Uma tartaruga e baralhos de carta colocarão à prova mais de 50 anos de vida a dois.

A Garota da Vez



Cheryl Bradshaw é uma participante solteira do programa de namoro que fez sucesso na TV nos anos 70, The Dating Game. Influenciada pelas aparências, ela escolhe o solteiro número um, Rodney Alcala, sem saber que por trás da fachada encantadora de Alcala se esconde um assassino em série psicopata.

Infestação



Moradores de um prédio de apartamentos francês em ruínas lutam contra um exército de aranhas mortais e que se reproduzem rapidamente.

Inverno em Paris



Lucas, de 17 anos, está no último ano de internato quando a morte súbita de seu pai destrói tudo o que ele tinha como garantido. Cheio de raiva e desespero, ele visita seu irmão mais velho em Paris para buscar consolo na nova cidade.

My Hero Academia: Agora é a Sua Vez



“Agora é a sua vez”! Essas foram as palavras que All Might, o Símbolo da Paz, falou depois de derrotar All For One, o Símbolo do Mal. Era a primavera do segundo ano de Deku na U.A. quando uma batalha em grande escala aconteceu entre super-heróis e vilões. A batalha foi interrompida temporariamente, após Shigaraki recuar, mas o momento de seu novo confronto está cada vez mais próximo. O Japão está devastado pela batalha quando de repente aparece um homem misterioso. Ele se apresenta como aquele que vai substituir All Might, se tornando um novo símbolo. Ele proclama "Agora é a minha vez", mas ele é Dark Might! Apesar de se parecer com All Might, os ideias de Dark Might são bem diferentes. Ele libera sua individualidade por desejo próprio, criando um grande forte que começa a absorver a população. Dentre o grupo que acompanha Dark Might está Anna, uma jovem com uma individualidade desconhecida que está sendo alvo de um indivíduo vestido de mordomo.

Perfekta - Uma Aventura da Escola de Gênios



Na trama, os jovens gênios Isa (Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo), precisam salvar a memória de Einstein, um dos robôs mais antigos da escola. Para realizar essa missão, eles vão atrás da ajuda de um misterioso cientista, que vive recluso com sua filha Nano (Ana Carolina Leite) em um lugar onde humanos não são bem-vindos: o Laboratório Perfekta.