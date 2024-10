Rodrigo Santoro grava filme na Bahia e movimenta cidade; veja foto

Rodrigo Santoro esteve em cidade da Chapada - Foto: Divulgação

Rodrigo Santoro esteve na região da Chapada Diamantina, na Bahia, nesta semana e movimentou a cidade de Mucugê. O ator, que está gravando um novo filme da Netflix, foi flagrado por moradores da localidade.

Leia Mais:

>>> Marvel deve fazer nova série focada em personagem importante

>>> Netflix vai exibir novo anime da franquia ‘Dragon Ball’

>>> Netflix e mais: saiba o que chega aos streamings em outubro

O famoso está trabalhando na adaptação de O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mãe. Santoro protagoniza o longa-metragem, mas também atua na direção e roteiro do indicado ao Oscar Daniel Rezende.

O filme narra a história de Crisóstomo, um pescador solitário que sente o vazio da ausência de um filho e sonha em ser pai. Em busca de relacionamentos, ele encontra Camilo, um menino órfão, e decide criá-lo. A narrativa aborda a complexividade nas relações humanas.

Para O Filho de Mil Homens, além de cidades do interior da Bahia, a equipe grava cenas em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. O longa é produzido pela Biônica Filmes e Barry Company.

O elenco também tem Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Vianna, Lívia Silva e Antonio Haddad.