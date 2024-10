Netflix e mais: saiba o que chega aos streamings em outubro

No Prime Video, a estreia mais esperada é de ‘Maníaco do Parque’ - Foto: Divulgação | Prime Video

Ainda não sabe o que assistir nos serviços de streaming no mês de outubro? Seus problemas acabaram, pois o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com as principais estreias do mês que vão chegar na Netflix, Prime Video, Max, Disney+ e AppleTV+.

Alguns dos principais destaques da Netflix incluem a estreia da sequência de ‘O Poço’ e a terceira temporada de ‘Heartstopper’. Na Max, tem ‘A Hora do Vampiro’ e ‘A Franquia’. Já no Prime Video, tem a versão australiana de ‘The Office’ e a estreia de ‘Maníaco do Parque’.

Confira as principais estreias de outubro:

Netflix

Casamento às Cegas (7ª temporada) – 2 de outubro

Heartstopper (3ª temporada) – 3 de outubro

O Poço 2 – 4 de outubro

Outer Banks (4ª temporada: Parte 1) – 10 de outubro

Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft (1ª temporada) – 10 de outubro

O Retorno de Simone Biles: Parte 2 – 25 de outubro

Prime Video

A Casa Mórbida – 3 de outubro

A Lenda de Vox Machina (3ª temporada) – 3 de outubro

Citadel: Diana (1ª temporada) – 9 de outubro

Irmãos – 17 de outubro

The Office Austrália (1ª temporada) – 18 de outubro

Maníaco do Parque – 18 de outubro

Disney+

Prenda a Respiração – 3 de outubro

A Máquina (1ª temporada) – 9 de outubro

Tipos de Gentileza – 10 de outubro

Grotesquerie (1ª temporada) – 23 de outubro

Os Feiticeiros Além de Waverly Place (1ª temporada) – 30 de outubro

Max

A Hora do Vampiro (1ª temporada) – 3 de outubro

A Franquia (1ª temporada) – 6 de outubro

Os Horrores do Caddo Lake – 10 de outubro

AppleTV+

Onde está a Wanda? (1ª temporada) – 2 de outubro

DISCLAIMER* – 11 de outubro

Falando a Real (2ª temporada) – 16 de outubro