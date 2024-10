Netflix vai exibir novo anime da franquia ‘Dragon Ball’

Netflix confirmou que disponibilizará o anime globalmente - Foto: Divulgação

A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 4, que também vai exibir ‘Dragon Ball Daima’, assim como a Crunchyroll e a Max. Em publicação feita no X (antigo Twitter), o serviço de streaming confirmou que disponibilizará o anime globalmente.

‘Dragon Ball Daima’ estreia no mercado asiático em 14 de outubro, e em outros países no dia 18. Entretanto, segundo a Netflix, a data pode mudar de acordo com a região, o que significa que a série pode estrear na mesma data da Max: 19 de outubro. No Crunchyroll a estreia acontece no dia 11 de outubro.

Leia sinopse oficial de ‘Dragon Ball Daima’:

“Goku e seus amigos estavam vivendo uma vida tranquila quando de repente foram encolhidos devido a uma conspiração! Quando eles descobrem que a razão pode estar em um mundo chamado Reino Demoníaco, um misterioso jovem Majin chamado Glorio aparece diante deles.”

O criador da franquia, Akira Toriyama, esteve diretamente envolvido na produção de sua nova história, incluindo o enredo e o design dos personagens. Além disso, está sendo lançado para o 40º aniversário da série Dragon Ball original.

