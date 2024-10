Marvel deve fazer nova série focada em personagem importante

‘Agatha Desde Sempre’ está em exibição no Disney+ - Foto: Divulgação | Marvel Studios

Parece que vem mais uma série do Marvel Studios por aí. Isso porque o sucesso de ‘Agatha Desde Sempre’ pode render mais um derivado focado no jovem misterioso que acompanhou as bruxas nos episódios da série lançados até agora.

Nascida de ‘WandaVision’, ‘Agatha Desde Sempre’ apresentou um rapaz que os fãs acreditam ser Tommy Maximoff, filho de Wanda, a Feiticeira Escarlate. Segundo o insider Daniel Richtman, a nova série focará na busca dela pela criança, também conhecida como Speed.

Lembrando que o quinto episódio de ‘Agatha Desde Sempre’ vai ao ar às 22h da próxima quarta-feira, 9, no Disney+.