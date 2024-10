'Tudo Por Um Pop Star 2': Atores falam sobre evolução dos personagens

Tudo Por Um Pop Star 2 - Foto: Divulgação

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o elenco de "Tudo Por Um Pop Star 2" compartilhou suas experiências durante a produção do filme, que estreia nesta quinta-feira (10). Protagonizado por Gabriella Saraivah (Duda), Bela Fernandes (Bia), Laura Castro (Júlia) e Lucas Burgatti (Diggy), o longa é uma continuação do sucesso de 2018, trazendo uma nova aventura sobre amizade e superação.



Conhecida por sucessos como 'Avenida Brasil' e 'Chiquititas', Gabriella Saraivah, que interpreta Duda, destacou a evolução de sua personagem e o impacto que o papel teve em sua carreira.



Cada personagem é muito especial. Interpretar Duda foi incrível, especialmente, porque ela é mais próxima da minha idade, o que me permitiu trazer um novo olhar para a personagem Gabriella Saraivah - a Duda

"A evolução como atriz também foi importante, já que hoje lido de forma diferente com as exigências do set comparado à Gabriella de 8 anos", comparou a atriz.



Uma das principais artistas do sucesso "As Aventuras de Poliana", Bela Fernandes dá vida a Bia, personagem que conta uma energia vibrante. A atriz destacou a importância da amizade retratada no filme para o público jovem.

Hoje em dia, vemos amizades muito rasas, e é inspirador como o filme trata essa relação entre as meninas. Elas têm conflitos, mas também mostram o valor de reconhecer os erros e pedir desculpas, algo que falta muito nos relacionamentos atualmente Bela Fernandes - a Bia

Cantora e multi-instrumentalista, Laura Castro, intérprete de Júlia, também ressaltou como suas habilidades musicais influenciaram sua atuação.



A arte tem muitas linguagens, e para mim, a música sempre foi uma forma de expressão. Foi a partir da música que me tornei atriz, e essa sensibilidade me ajudou a me conectar com o personagem e com a trama Laura Castro - a Júlia



Já Lucas Burgatti, que vive o ídolo pop Diggy, contou que trazer suas experiências pessoais para o personagem foi um processo natural. Ele afirmou que, apesar de ser um desafio, foi uma ótima experiência exibir em cena o que ele já faz: tocar e cantar.



Eu consegui trazer muito do que já faço, como tocar e cantar, então foi um desafio, mas ao mesmo tempo algo que faço com naturalidade. No filme, gravei o violão de algumas músicas, o que foi uma experiência única Lucas Burgatti - o Diggy



“Tudo Por Um Pop Star 2” é dirigido por Marco Antônio de Carvalho, com roteiro de Thalita Rebouças.



