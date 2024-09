Flica 2024: Programação terá Liniker, Zezé Motta, Elisa Lucinda e mais

Liniker, Zezé Motta e Elisa Lucinda estão confirmadas na Flica 2024 - Foto: Divulgação

Imagine uma cidade onde a literatura se torna uma celebração vibrante e contagiante. Cachoeira, localizada a 130km de Salvador, no Recôncavo Baiano, se prepara para receber mais uma vez a Flica, uma festa literária que ocupará cada esquina, livro e conversa por quatro dias intensos, de 17 a 20 de outubro. Com 58 autores nacionais e internacionais, a cidade se transformará em um cenário onde palavras ganham vida e a literatura se mistura com a alegria coletiva.

Para movimentar Cachoeira, a Flica 2024 promoverá debates, intervenções artísticas, mesas de bate-papo, lançamentos de livros, apresentações musicais, exibição de conteúdos audiovisuais e muito mais.

As atrações estarão divididas em três principais espaços, Tenda Paraguaçu, Fliquinha e Geração Flica, além dos palcos Raízes e Ritmos. Entre os nomes garantidos para a edição estão as artistas Zezé Motta, Elisa Lucinda e Liniker, a pesquisadora Upile Chisala, o escritor angolano radicado em Berlim Kalaf Epalanga, o poeta Sérgio Vaz, a apresentadora de TV Rita Batista e os escritores Thalita Rebouças e Raphael Montes.

Considerada a maior do segmento Norte/Nordeste, a Festa Literária Internacional de Cachoeira deverá receber públicos das mais variadas idades. Todos os acessos são gratuitos e de indicação etária livre, com acessibilidade, tradução de libras e audiodescrição.

Além de muita literatura, as ruas de Cachoeira também serão palcos para enaltecer as suas origens. Reconhecido por ser o berço do Samba de Roda no Brasil e também por influenciar ao reggae, a cidade terá nomes como Edson Gomes, Grupo Afro Barroco Gêge Nagô, Orquestra Reggae de Cachoeira, Tonho Matéria, a banda Sambaiana, Alexandre Leão, entre outros. No domingo, 20, para encerrar o evento, o Bye Bye Flica contará com um cortejo comandado pela Banda Mambolleio.

Calila das Mercês, Deko Lipe, Vanessa Dantas, Arany Santana, Linnoy e Emília Nuñes (esq. para dir.) | Foto: Divulgação

Tenda Paraguaçu



À beira do Rio Paraguaçu, a Tenda espera receber um público em busca de diversidade literária. Isso porque o local fará um "passeio" importante entre os diferentes gêneros e linguagens. Durante lançamento da programação, nesta terça-feira, 17, que contou com a presença do Portal A TARDE, a curadora da Tenda Paraguaçu, Calila das Mercês, festejou a sua atuação, após anos de espectadora e também como participante para lançar seu livro.

"Cerca de 95% das pessoas convidadas [da Tenda] nunca estiveram na Flica. É uma programação bastante diversa e inédita. Eu acredito na força da palavra, da literatura. Eu sou cria da Flica, comecei a minha história como espectadora e depois apareci como autora. Voltar agora assinando a curadoria é motivo de muita alegria e queremos todos levar muita alegria", declarou a escritora baiana.

Entre os convidados do local estão Zezé Motta, Liniker, a ativista indígena Guarani Gegi Núñez, Elisa Lucinda, Upile Chisala, Kalaf Epalanga, o escritor e doutor em teoria literária Jeferson Tenório, Sérgio Vaz, além do Slam das Minas BA e do Sarau da Onça.

Fliquinha

A Flica sempre foi um lugar para as famílias aproveitarem o universo literário. Por isso, um espaço dedicado aos pequenos será mais uma vez palco de muita animação e conhecimento. A intenção dos organizadores é apresentar um ambiente lúdico e imersivo para debater temas importantes. Para isso, autores como Itamar Vieira Júnior, Mari Bigio, Ricardo Ishmael, Ana Fátima, Renato Moricomi, Mabel Velloso e Auritha Tabajara estarão bem pertinho das crianças.

Ao Portal A TARDE, a curadora da Fliquinha, Emília Nuñez, explicou um pouco do espaço: "Teremos uma programação muito afetiva, que vai trazer múltiplas linguagens. Tem teatro, tem música, contação de história e bate-papo com autores. As crianças são convocadas a serem protagonistas dessa história". A escritora explicou que a intenção foi incluir uma programação com autores da Bahia e do Brasil "que entendem a infância como um território de autenticidade, de independência, de liberdade, de criatividade".

Geração Flica

A festa literária também terá um local para atender o público jovem, mas também amantes das linguagens mais atuais, como as histórias em quadrinhos e ficções que vão às telas. Para conversar, principalmente, com os jovens, a Flica apresenta um time com nomes como Thalita Rebouças, Rita Batista, Pau de Cabinda, Luiza de Sousa (ILUSTRALU), Jarid Arraes, Camila Apresentação, Raphael Montes, Victor Fernandes, Rafael Ferreira, João Pimenta e Matheus Buente.

Raphael Montes e Thalita Rebouças estarão na Flica | Foto: Divulgação

"É uma busca para falar com pessoas diversas que amam livros. São jovens apaixonados, então a gente vai ter diversas formas de conversas para diversas formas de literatura jovem. Vamos conversar sobre poesia, quadrinhos, escritora que atravessa as gerações... É um leque muito grande de possibilidades de relações com a literatura", garantiu o curador Deko Lipe, ao Portal, que revelou que serão 10 mesas ao todo no espaço.



Lipe garantiu que a regionalidade estará presente na Geração Flica: "A gente tentou misturar pessoas daqui de Salvador com pessoas que têm um alcance nacional e também algumas pessoas da região de Cachoeira e de São Félix. Não adianta a gente pegar, colocar conversas de pessoas que são de alcance nacional apenas entre elas sem trazer outras pessoas para que esse público delas não conheçam".

Serviço

12ª Festa Literária Internacional de Cachoeira - Flica 2024

Local: Cachoeira - BA

Data: 17 a 20 de outubro

A programação completa pode ser encontrada no site oficial