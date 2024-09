Raphael Montes e Thalita Rebouças são confirmados na Flica 2024

Programação da Flica 2024 acontece de 17 a 20 de outubro - Foto: Divulgação

A Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) 2024 confirmou os escritores Thalita Rebouças e Raphael Montes para a 12ª edição do evento. Com o tema ‘O Mundo da Literatura em Festa’, a programação acontece de 17 a 20 de outubro.

Thalita fará a abertura do primeiro dia de atividades. Ela é uma das palestrantes nacionais mais esperadas do espaço Geração Flica no dia 17 (quinta-feira), quando participa, às 10h, da mesa literária Livros que Atravessam Gerações, que inicia oficialmente a programação do evento.



Autora de obras como a série ‘Confissões’, a escritora também é roteirista, repórter e atriz. No primeiro semestre de 2024, ela lançou o livro ‘Felicidade inegociável e outras Rimas’, que fala sobre amadurecimento de forma bem-humorada.

Raphael Montes é conhecido por suas obras de suspense, crime e terror. Autor de livros como ‘Bom Dia, Verônica’ e ‘Uma Família Feliz’, Montes é o convidado nacional da mesa Meu Filme dá um Livro no dia 18 (sexta-feira), às 16h, no Espaço Geração Flica.

O autor também é o criador, roteirista-chefe e produtor-executivo da primeira novela da Warner Bros. Discovery, ‘Beleza Fatal’, e da série ‘Bom Dia, Verônica’ na Netflix.

Ao todo, 58 autores vão participar da 12ª edição da Flica, entre nomes baianos, nacionais e internacionais em uma programação de quatro dias de debates, apresentações, intervenções artísticas, encontros literários, lançamentos de livros, sessões de espetáculos, contação de histórias, exibição de conteúdos audiovisuais e apresentações de filarmônicas.

A programação da festa é gratuita, aberta ao público e está distribuída em cinco espaços principais: Tenda Paraguaçu, Fliquinha, Geração Flica, Intervenções Artísticas e Programação Variada. Todos os espaços têm indicação etária livre com acessibilidade, tradução de libras e audiodescrição.