"O coração dessas feiras é o adolescente", diz Rebouças sobre Bienal | A TARDE

A Bienal do Livro Bahia 2024 começa oficialmente nesta sexta-feira (26) e segue até 1º de maio, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, recebendo cerca de 170 atrações em áreas temáticas: Café Literário, Arena Jovem e, para o público infantil, Janelas Encantadas.

Durante o evento que o Portal A TARDE faz a cobertura, a atriz e escritora Thalita Rebouças conversou com exclusividade a equipe de reportagem neste sábado, 27, onde falou a respeito dos desafios de impulsionar a cultura da leitura no Brasil.

"Essas feiras de livro são tão importantes porque vemos o público de escolas. O coração dessas feiras é o adolescente e é aqui que eles formam leitores. Claro que eu sei quanta gente vem me dizendo ao longo desses 24 anos, comecei a gostar de ler por sua causa. Isso é lindo demais, mas isso talvez não tivesse acontecido se as pessoas não tivessem acesso aos meus livros e a Bienal tem isso. Você acha os meus livros, você acha os livros da Paula, você acha os livros internacionais. É uma festa do livro, então é uma festa que fomenta a leitura", pontuou.

VEJA TAMBÉM:

>>>Falta de incentivo gera baixa frequência de leitura, avalia escritora