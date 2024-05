Falta de incentivo gera baixa frequência de leitura, avalia escritora | A TARDE

A escritora Paula Pimenta acredita que o desafio da leitura no Brasil passa pelo incentivo no começo da vida. Ela participa neste sábado, 27, da abertura da Bienal do Livro Bahia 2024, que reúne os principais nomes da literatura nacional e internacional até o dia 1° de maio, no Centro de Convenções Salvador.

"Acho importante incentivar a leitura desde a infância. E na adolescência também. Não é depois de adulto que a pessoa vai resolver virar leitor [em muitos casos]. E tem criança ou adolescente que acredita que não gosta da prática da leitura, até que encontra aquele livro que gostaria de ler. É como uma chama", explica a escritora.

No Brasil, existem cerca de 100 milhões de leitores, que compõem 52% da população. No entanto, uma pesquisa revela que houve uma queda de cerca de 4,6 milhões de leitores, entre 2015 e 2019.

O número de leitores está entre os que possuem Ensino Superior,68%, da classe A e B, 67 e 63%, respectivamente, e de renda familiar de mais de 10 salários mínimos, um total de 70%.

Os dados são de levantamento do Instituto Pró-Livro em parceria com o Itaú Cultural. Ele foi realizado em 208 municípios de 26 estado, entre outubro de 2019 e janeiro de 2020.

