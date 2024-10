Salvador recebe nova atração da Netflix; saiba mais

Além de Salvador, São Paulo, Recife e Florianópolis também contam com novidade - Foto: Divulgação

Salvador, Recife, Florianópolis e São Paulo vão receber a experiência Um Tudum Pra Cada Um da Netflix. As quatro capitais vão receber versões gigantes e interativas de latas do Tudum, abertas ao público de forma gratuita. Além disso, as cidades vão contar com latas temáticas colecionáveis com itens exclusivos das séries e filmes do streaming.

Da próxima quinta-feira, 17, até domingo, 20, de 12h às 20h. Os fãs poderão se divertir e tirar fotos em cenários inspirados em tramas como ‘Emily em Paris’, ‘Sintonia’, ‘Stranger Things’, ‘Outer Banks’, ‘Arcane’, ‘Bridgerton’, ‘Wandinha’ e ‘Heartstopper’. Em cada cidade, os mega latões vão abrigar produções diferentes. A lata que cada um vai receber em casa é surpresa.

A Netflix vai anunciar ainda o horário de abertura do site onde os fãs devem se registrar, nesta quinta, 17, para ter a chance de receber uma lata de forma gratuita em casa. As inscrições abrem às 15h no site www.umtudumpracadaum.com. Em edição limitada, as latas estarão disponíveis por ordem de chegada.

Confira os locais:

Salvador - BA. Pr. Visc. de Cayru/ Praça Maria Felipa - Comércio - Salvador - BA, 40015-520 (Ao Lado do Mercado Modelo)

São Paulo - SP. Shopping Cidade São Paulo - Av. Paulista, 1230 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-100

Recife - PE. Av. Boa Viagem, 1590 - Boa Viagem - Recife - PE, 51111-000 (Segundo Jardim)

Florianópolis - SC. Av. Jorn. Rubens de Arruda Ramos, 5197 - Centro - SC, 88010-400