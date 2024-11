'Wandinha': famosa atriz é confirmada na segunda temporada

Os detalhes sobre sua personagem ainda permaneçam em segredo - Foto: Divulgação | Netflix

A estrela global Lady Gaga está confirmada no elenco da aguardada segunda temporada de 'Wandinha', série de sucesso da Netflix. A cantora, conhecida tanto por sua carreira musical quanto por seus papéis no cinema, como em Coringa 2 e Nasce Uma Estrela, se junta à protagonista Jenna Ortega, que retorna ao papel de Wandinha Addams. As informações foram confirmadas pela Entertainment Weekly.

Embora os detalhes sobre sua personagem ainda permaneçam em segredo, o anúncio causou grande expectativa entre os fãs da série. Gaga está atualmente filmando em uma locação na Europa e ainda não se sabe se ela será uma personagem recorrente ou se fará apenas uma participação especial.

A inclusão de Gaga na segunda temporada vem após o enorme sucesso da primeira, que estreou em novembro de 2023. A série, que já conquistou fãs ao redor do mundo, foi um fenômeno, batendo recordes na Netflix como a produção de língua inglesa mais vista na plataforma durante o período de uma semana, segundo a revista Variety.

Durante a primeira temporada da série, uma cena viralizou nas redes sociais com a personagem de Ortega dançando ao som do remix de 'Bloody Mary', de Lady Gaga, embora a música não tenha sido incluída oficialmente na série.



Além de Lady Gaga, a segunda temporada contará com Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Billie Piper, Noah Taylor, entre outros. A produção também trará de volta nomes como Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley) e Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Richie Santiago), enquanto novos rostos se juntarão ao elenco, como a atriz Frances O'Connor, que atuou em 'Invocação do Mal 2'.