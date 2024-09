Novo trailer: confira as novidades da 2ª temporada de 'Wandinha'

Wandinha - Foto: Reprodução | Netflix

A Netflix divulgou um trailer dos bastidores da segunda temporada de Wandinha, trazendo cenas da interação entre Jenna Ortega e o diretor Tim Burton no set de filmagens. O vídeo mostra a equipe trabalhando nas gravações dos novos episódios, que ainda não têm data de estreia confirmada.



Entre as novidades do elenco, destacam-se grandes nomes como Steve Buscemi (Fargo), Thandiwe Newton (Westworld), Billie Piper (Doctor Who), Noah Taylor (Preacher), Christopher Lloyd (De Volta Para o Futuro), Joanna Lumley (Absolutely Fabulous), Haley Joel Osment (O Sexto Sentido), Frances O'Connor (Invocação do Mal 2) e Heather Matarazzo (O Diário da Princesa).

Os astros que participaram da primeira temporada, como Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley) e Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Richie Santiago), também retornam para os novos episódios. A primeira temporada de Wandinha segue disponível para streaming na Netflix.

Veja o trailer: