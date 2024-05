Com surpresa no elenco, Wandinha inicia filmagens da segunda temporada | A TARDE

As filmagens da segunda temporada de “Wandinha” começaram oficialmente. O anúncio foi feito pela Netflix nesta terça-feira, 7, em um post no Instagram. A plataforma também revelou o elenco estrelado do segundo ano do programa.

Veja o anúncio:

O elenco conta com os já anunciados Steve Buscemi (“Fargo”) e Thadiwe Newton (“Westworld”). Entre as novidades estão Billie Piper (“Doctor Who”), Noah Taylor (“Preacher”), Christopher Lloyd (“De Volta Para o Futuro”), Joanna Lumley (“Absolutely Fabulous”), Haley Joel Osment (“O Sexto Sentido”), Frances O'Connor (“Invocação do Mal 2”) e Heather Matarazzo (“O Diário da Princesa”).

Também foi revelado os retornos de alguns atores da primeira temporada, como Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley) e Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Richie Santiago).

Veja o elenco:

Elenco reunido nos bastidores das gravações | Foto: Divulgação | Netflix

A produção da segunda temporada de Wandinha, que acompanha a filha mais nova d'A Família Addams em suas novas aventuras em uma escola para jovens excepcionais, está acontecendo na Irlanda.



Até o momento, não há data de estreia definida para os novos episódios na Netflix.

