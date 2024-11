‘Gladiador 2’: preciso assistir ao primeiro filme para entender o novo?

Paul Mescal é Lucius em ‘Gladiador 2’ - Foto: Divulgação | Paramount Pictures

‘Gladiador 2’ chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 14. Dirigido por Ridley Scott (‘Blade Runner - o Caçador de Andróides), o filme é a continuação do longa lançado em 2000. Por ser uma sequência, é comum que surja aquela clássica dúvida: preciso assistir ao primeiro para entender o novo? O Cineinsite A TARDE responde.

‘Gladiador 2’ se passa 16 anos após os acontecimentos do primeiro e acompanha Lucius (Paul Mescal), que parte em uma jornada de vingança contra o general romano Marcus Acacius (Pedro Pascal) depois de uma perda inestimável. Na busca pelo seu objetivo, ele se torna um gladiador e é levado para lutar no Coliseu pela sua sobrevivência — e pela honra de Roma.

No longa, é confirmado que Lucius é filho de Máximus Décimus Meridius, protagonista do longa anterior, que foi interpretado por Russell Crowe (‘O Exorcista do Papa’). Isso não é spoiler porque o elenco abordou o tema em entrevistas antes do lançamento, fazendo com que a informação deixasse de ser uma surpresa na trama.

Lucius aparece no filme de 2000 ainda criança. Outros personagens também têm uma conexão direta com Máximus. Esse é o caso de Lucilla (Connie Nielsen) e de Marcus Acacius.

Russell Crowe como Máximus em ‘Gladiador’ | Foto: Divulgação

A produção reforça essas relações, através de diálogos e flashbacks, sem prejudicar o entendimento de quem não viu o primeiro filme. No entanto, existem cenas em ‘Gladiador 2’ que alguns personagens fazem referência ao antecessor e que podem passar despercebidas pelo público que não conhece a história contada anteriormente.

Além disso, só com o que é mostrado na continuação, não é possível ter uma noção da dimensão do legado deixado por Máximus e porque ele se tornou uma figura tão importante dentro do universo da duologia de Ridley Scott.

Em resumo, não é necessário assistir a ‘Gladiador’ para entender ‘Gladiador 2’, mas alguns detalhes e referências podem passar despercebidos – inclusive nos créditos iniciais — e tornar a experiência incompleta, pois o novo filme não é uma história à parte, mas sim, uma continuação direta.

