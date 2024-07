Paul Mescal enfrenta Pedro Pascal em trailer de ‘Gladiador 2’; veja

Continuação tem roteiro de Peter Craig - Foto: Divulgação

O primeiro trailer oficial de ‘Gladiador 2’ foi divulgado nesta terça-feira, 9. A prévia mostra Paul Mescal (‘Aftersun’) como versão adulta de Lucius, criança no filme original, de 2000, estrelado por Russell Crowe. Ele enfrenta o personagem de Pedro Pascal (‘The Last of Us’) no Coliseu.

Assista ao trailer:

O primeiro pôster oficial foi revelado nessa segunda-feira, 8. A arte foi publicada no perfil oficial do longa no X (antigo Twitter).



Veja:

Prepare to be entertained. Trailer for #GladiatorII debuts TOMORROW. pic.twitter.com/kn2mFxf70m — Gladiator Movie (@GladiatorMovie) July 8, 2024

No longa, que se passa 25 anos depois do primeiro, o personagem de Pedro Pascal é o padrasto de Lucius, que vai a capital em busca de vingança após sua esposa ser assassinada. Denzel Washington interpreta um manipulador que pretende usar Lucius para atacar Roma, chefiada pelo novo César (Joseph Quinn) e seu meio-irmão (Fred Herchinger).

Além de Mescal, Pascal e Washington, o elenco conta ainda com outros astros, como Connie Nielsen, que viveu Lucilla no filme original. Russell Crowe não vai retornar.

Paul Mescal será Lucius em ‘Gladiador 2’ | Foto: Divulgação

A continuação tem roteiro de Peter Craig (‘Top Gun: Maverick’) e tem Ridley Scott na direção.



Gladiador 2 estreia nos cinemas em 21 de novembro.