Bruna Marquezine fala sobre cenas de sexo em série do Disney+

Produção mostra a intimidade dos personagens, nas emoções e no sexo. - Foto: Divulgação | Disney+

Bruna Marquezine é uma das protagonistas, ao lado de Sergio Malheiros, em ‘Amor da Minha Vida’, que estreia no dia 22 de novembro no Disney+. Na série, eles vivem dois amigos com ideias opostas sobre o amor. A produção mostra a intimidade dos personagens, nas emoções e no sexo.

Bruna deu detalhes das cenas íntimas e revelou, ao Splash, que elas dão muito trabalho. “É muita honestidade, vulnerabilidade dos atores, disponibilidade”, explicou. O parceiro de cena da atriz concordou com ela. “Está todo mundo junto ali, no barco, remando junto para transformar o nosso trabalho no melhor ambiente possível”, disse Malheiros.

Para Bruna, “essa é uma série em que a gente fala do amor de forma muito honesta, muito próxima, para que o público se sinta representado e se enxergue nesses personagens”. Malheiros completou: “É uma história sobre o amadurecimento desses personagens, e o amadurecimento se dá também no sexo”.

Além de Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, o elenco conta com João Guilherme, Sophia Abrahão, Fernanda Paes Leme, Ana Hikari, Cissa Guimarães e mais. A história da série é inspirada nas desilusões amorosas do criador, Matheus Souza.

Assista ao trailer de ‘Amor da Minha Vida’: