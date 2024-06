Com Xuxa e mais: conheça as novas séries brasileiras do Disney+ | A TARDE

O Disney+ vai mudar e diversas novidades estão vindo por aí. Elas foram apresentadas em uma grande festa realizada pela empresa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira, 4, da qual o Cineinsite Portal A TARDE foi convidado para acompanhar.

>>> Disney vai lançar doc sobre irmã de Vitor Belfort que sumiu há 20 anos

>>> Bruna Marquezine estreia como diretora em nova série: "Foi delicioso"

O evento, que foi conduzido pelo ator e apresentador Otaviano Costa, contou com a presença de diversos artistas como Xuxa, Bruna Marquezine, Sergio Malheiros, Isis Valverde, Julio Andrade, Juliana Paes, Rodrigo Simas, Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz, Lorena Comparato, Thomas Aquino, Carol Castro, José Loreto, entre muitos outros. Rostos que serão vistos nas diversas produções que foram anunciadas.

Fusão com o Star+

A fusão da plataforma de streaming da empresa do Mickey Mouse com o Star+, que acontece, oficialmente, em 26 de junho, foi um dos grandes destaques da noite. Segundo a empresa, a estratégia pretende expandir ainda mais a disponibilidade de títulos dentro do Disney+.

A partir dessa data, todos os conteúdos antes encontrados no Star+ em um aplicativo diferente, serão transferidos para dentro do Disney+. Com isso, o catálogo do Star+ com as transmissões dos canais ESPN também estarão disponíveis para todos os assinantes apenas com a diferenciação entre planos. No caso, o plano Padrão terá acesso aos canais ESPN e ESPN3, já os assinantes do plano Premium terão acesso a todos os canais e também a eventos especiais na plataforma.

Além disso, os assinantes do Disney+ continuarão tendo acesso a todos os conteúdos de Star Wars, Pixar, Marvel e National Geographic.

Séries anunciadas

Durante o evento, o Disney+ anunciou diversas produções nacionais que contarão com estrelas como Bruna Marquezine, Ísis Valverde, Juliana Paes, Carol Castro, José Loreto e muito mais. Confira:

Amor da Minha Vida

Elenco: Bruna Marquezine, Sergio Malheiros, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abraão, Ana Hikari, João Villa, Rayssa Bratilieri, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo e Dja Martins. Participação de Fernanda Paes Leme e João Guilherme.



Sinopse: Bia e Victor, melhores amigos e grandes confidentes um do outro. Enquanto ele vive um relacionamento antigo que caiu no tédio, ela coleciona namoros curtos, dos mais diferentes tipos, sem nunca acreditar no amor.

Capoeiras

Elenco: Raphael Logam, Sergio Malheiros, Juliana Alves, Fernanda Freitas, Bruno Gissoni e Dani Suzuki.

Sinopse: Veneno e Noivo são jovens capoeiristas da Academia Capoeira Fiel no subúrbio do Rio de Janeiro. Veneno é ambicioso e impulsivo, sonha viajar o mundo com a capoeira. Noivo é do tipo responsável, nasceu com o dom das visões premonitórias, que o perseguem desde cedo. Uma noite, para defender a inocência do mestre Vendaval, os garotos se intrometem em uma batida policial, que escala em violência, e acaba na trágica morte do mestre e de um dos policiais. Sentindo-se culpados, eles resolvem guardar segredo sobre o crime. Noivo foge do Rio de Janeiro sem dar satisfações. Veneno se vê sozinho com a responsabilidade de ajudar na criação de Ventania, filha do mestre morto.

Maria e o Cangaço

Elenco: Isis Valverde, Julio Andrade, Rômulo Braga, Mohana Uchoâ, Jorge Paz e Chandelly Braz.



Sinopse: Maria de Déa, uma jovem de 28 anos, morreu em 1938 sem saber que um dia se tornaria uma das personagens femininas mais simbólicas da história do Brasil: Maria Bonita. Antes de ser morta a tiros e ter sua cabeça cortada por policiais, a mando do governo federal, Maria foi a companheira fiel de Lampião, líder do bando de cangaceiros mais famoso do país. Num tempo em que as mulheres não podiam votar ou pedir o divórcio, ela trocou uma vida tradicional pelos anos no Cangaço, onde experimentou uma liberdade maior de que a permitida para as mulheres de sua época. A série narra os anos finais da vida do casal Lampião e Maria em combate pelo nordeste, com destaque para a gravidez e angustiante dúvida sobre exercer a maternidade num ambiente tão hostil e perigoso.

Tarã



Elenco: Ywyzar Guajajara, Xuxa Meneghel, Lana Guelero, Igor Pedroso, Bukassa Kabengele, Angélica, Pedro Goifman, Bruno Garcia, Fafá de Belém, Gleici Damasceno, entre outros.



Sinopse: Em Tarã, o Planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e apenas Gaia pode salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que, no momento certo, levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um Portal. Este lugar é atualmente guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai.

Impuros – 5ª temporada (Estreia: 24 de julho)

Elenco: Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz, Lorena Comparato, Cyria Coentro, João Vitor Silva, Karize Brum, Sergio Malheiros, Leandro Firmino, Bruno Gissoni, Silvia Buarque, Azul Fernández e Gillray Coutinho.



Sinopse: Evandro do Dendê abre rotas para o tráfico de ouro branco na Europa. Traído pela própria mãe, ele se vê no limite: é obrigado a fazer um sacrifício para se manter vivo e na liderança do Comando. Ele entra em conflito com sua mulher, Geise, que agora lidera os negócios da família na Bolívia e sonha com uma vida fora do mundo do crime.

Vidas Bandidas

Elenco: Juliana Paes, Rodrigo Simas, Thomás Aquino, Larissa Nunes, Maria, Tatsu Carvalho, Larissa Bocchino, Larissa Bracher e Murilo Sampaio.



Sinopse: “Vidas Bandidas” narra a história de Serginho (Rodrigo Simas) e Raimundo (Thomás Aquino), parceiros no crime que trabalham para a quadrilha de Bruna (Juliana Paes) assaltando turistas no Rio de Janeiro. Um assalto ambicioso que dá muito errado é o ponto de partida de muitos planos de vingança para vidas que não seguem plano nenhum.

Americana

Elenco: Caco Ciocler, Larissa Nunes, David Júnior, Zezé Motta, Maria Luiza Mendonça e Bruno Gissoni.

Sinopse: Em 1876, o misterioso assassinato de uma menino na pequena Vila Americana, interior do Brasil, ganha atenção de Tobias, que enxerga a oportunidade como um reconhecimento profissional.

Jogo Cruzado

Elenco: José Loreto, Carol Castro, Leandro Ramos, Ravel Cabral, Danilo Moura, Aline Dias, Nando Cunha, Arthur Kohl, Roberto Birindelli, Gabriel Santana e Wesley Guimarães.



Sinopse: “Jogo Cruzado” vai acompanhar o embate entre Matheus, a maior estrela do futebol nacional, que é obrigado a pendurar as chuteiras antes da hora por causa de um problema cardíaco, e Elisa, uma jornalista veterana que há anos espera um lugar na bancada do programa Jogo Cruzado, do canal Antena Sport.

Passinho (Estreia: 2025)

Elenco: Giulie Oliveira, Fumassa Alves, Digão Ribeiro, Duda Pimenta, Tatiana Tiburcio, André Ramiro, João Victor Menezes e João Gabriel D’Aleluia.

Sinopse: Passinho: O Ritmo dos Sonhos conta a história de Mercedes (Giulie Oliveira), filha de bailarinos e apaixonada por dança, que tem o sonho de mostrar seu talento no Duelo do Passinho, importante competição interescolar deste movimento de dança, no Rio de Janeiro. Para isso, ela precisa participar de um grupo e, até então, a única saída seria entrar para o Bonde dos Brabos, os melhores dançarinos da escola e que sempre foram os únicos representantes, da instituição, no concurso.

Volta Priscila

Sinopse: A série documental vai relembrar o caso e a investigação do desaparecimento da irmã do boxeador Victor Belfort, Priscila Belfort.



*Viajou a convite do Disney+

Publicações relacionadas