Bruna Marquezine estreia como diretora em nova série: "Foi delicioso" | A TARDE

Bruna Marquezine foi uma das várias celebridades que marcaram presença no evento do novo Disney+, realizado nesta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro. A artista, que vai estar em “Amor da Minha Vida”, do Star+, que integra o Disney +, falou sobre a experiência de produzir, co-dirigir e atuar na série.

>>> Bruna Marquezine relembra “Besouro Azul”: “Doeu não poder falar”

“Há muito tempo eu tinha vontade de fazer um romance, uma comédia com uma pegada mais leve. [...] É uma oportunidade muito especial assim, tem um espaço muito grande no meu coração, pois foi minha primeira oportunidade de produzir e de co-dirigir e tô muito muito feliz e muito ansiosa. Não vejo a hora de dividir com todo mundo”, contou ela, que dá vida a protagonista Bia, uma jovem atriz de Brasília que vai ao Rio de Janeiro para tentar alavancar a carreira.

Marquezine revelou que esta foi a primeira vez que desempenhou múltiplas funções em uma produção, e mais: adiantou que pretende continuar explorando esse formato no futuro.

“Amo atuar, eu amo estar no set. Quando estou no set, é onde me sinto pertencente. É o que eu amo fazer, nasci pra fazer. Não quero soar arrogante, mas é realmente onde me sinto muito feliz e produzir foi muito gostoso, pois me permitiu estar mais envolvida no processo. Em todo o processo, não só na ação ali. Então, tudo o que envolve aquele resultado final. Isso foi muito prazeroso e co-dirigir foi delicioso, quero muito fazer mais isso”, afirmou.

Colega de elenco de Bruna, Sérgio Malheiros diz que a série é uma comédia romântica “super bacana”. “É sobre essa transição, esse amadurecimento do jovem adulto que começa a enfrentar seus problemas, suas desilusões na vida, na profissão, com os amigos”, detalhou.

Completam o elenco da série o baiano Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abraão, Ana Hikari, João Villa, Rayssa Bratilieri, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo e Dja Martins.

*Do Rio de Janeiro a convite do Disney+

