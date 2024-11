‘Gladiador 2’: Denzel Washington analisa atuação de Paul Mescal

Denzel Washington e Ridley Scott em ‘Gladiador 2’ - Foto: Divulgação | Paramount Pictures

Com sua atuação em ‘Gladiador 2’, Paul Mescal dá um passo importante para se tornar um dos atores mais requisitados da indústria atualmente. O artista, que passou a chamar a atenção do público com mais intensidade após seu trabalho em ‘Aftersun’, lançado em 2022, também ganhou elogios de um grande nome de Hollywood: Denzel Washington, parceiro de cena do irlandês na sequência dirigida por Ridley Scott.

Ao Cineinsite A TARDE, Denzel enalteceu a performance do colega em ‘Gladiador 2’. De acordo com ele, o ator tem “o equilíbrio certo de masculinidade natural, humildade, força e honestidade”.

“Eu não sei qual foi o processo deles – eu não estava por dentro das conversas entre ele e o Ridley – mas o Ridley escolheu o garoto certo. E esse garoto, sem dúvida, vai longe. Ele entra na sala com sua própria luz. Alguns caras carregam sua própria luz, é o que dizem sobre os atores. E ele é um desses. Esse garoto carrega sua própria luz”, elogiou.

Em ‘Gladiador 2’, Denzel Washington interpreta Macrinus, um ex-escravo que atua como um poderoso investidor e político, além de ser dono de um estábulo de gladiadores. A trajetória do personagem cruza com a de Lucius, protagonista vivido por Paul Mescal, que parte em uma jornada de vingança e acaba tendo que lutar pela sobrevivência no Coliseu, em uma Roma governada por dois imperadores tiranos.

‘Gladiador 2’ chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 14.