"Gladiador 2" teria batalha contra Jesus Cristo; entenda

Gladiador 2 se passa 25 anos após o primeiro filme - Foto: Divulgação

Prestes a estrear, Gladiador 2 poderia ter sido bem diferente. Uma das ideias para o longa foi do músico Nick Cave, que afirmou ter pensado em um roteiro para o novo filme.

Em 2017, Nick já tinha planos em trazer o Maximus de Russell Crowe de volta. Gladiador 2 se passa 25 anos após o primeiro filme.

"Eu estava conversando com o estúdio. Gladiador é de 2000, então Russell mudou um pouco. Ele está ocupado com outras coisas mas vou tentar trazê-lo para o projeto. Ele me procurou e me pediu para escrever o roteiro. (...) Então, na minha versão, ele vai ao purgatório e encontra os deuses, porque agora só há um Deus, então há o personagem de Cristo. Os deuses, então, mandam o Gladiador de volta para ele matar Cristo e seus seguidores", revelou.

>>> Salas gratuitas de cinema em Salvador vão ser revitalizadas

Em Gladiador 2, Lucius, interpretado por Paul Mescal, vive em paz até ser capturado por um general interpretado por Pedro Pascal. Ele acaba enfrentando o novo César e seu meio-irmão.

Gladiador 2 está programado para estrear nos cinemas em 14 de novembro deste ano, com um elenco que inclui o retorno de Connie Nielsen, além de novidades como Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal. O roteiro é de Peter Craig, conhecido por seu trabalho em "Top Gun: Maverick", e Ridley Scott está de volta como diretor do filme.