Salas gratuitas de cinema em Salvador vão ser revitalizadas

Únicas salas de cinema 100% gratuitas de Salvador, as Salas Walter da Silveira e Alexandre Robatto vão passar por uma revitalização. A iniciativa é do projeto “Os Filmes que eu Não Vi”, que também fará uma palestra sobre gestão e operação de salas de cinema.

Segundo a iniciativa, o objetivo é reformar, equipar e colocar as salas Walter da Silveira e Alexandre Robatto em funcionamento completo, formando uma grande rede alternativa com foco na exibição de filmes não vistos, não distribuídos ou invisibilizados.

A ideia é abrir os espaços para receberem mostras, festivais e até cursos na área audiovisual. Realizado pela produtora Água Doce Produções, da produtora Amanda Lima, o projeto foi idealizado por Solange Souza Lima Moraes, cineasta baiana e militante do audiovisual, referência internacional na área.

“Teremos um circuito alternativo do alternativo onde vamos, através dos curadores, fazer uma repescagem desses filmes não vistos pensando no gargalo do tripé do cinema no mundo. Mas o projeto e as salas também estarão abertos a estreias, mostras, festivais. Nosso objetivo é trazer o audiovisual para o centro do debate na Bahia e no Brasil”, revela Solange Moraes.

Ela também contou quais são as ações que serão realizadas nas duas salas:

“Para a Sala Alexandre Robatto teremos a volta da abertura de pauta para cursos de formação para o seguimento do cinema, para universidades, escolas e bairros, bem como a exibição de filmes no formato cineclube duas vezes ao mês, pois entendemos ser fundamental para trazer o público de volta. Já tivemos essa experiência nas Quartas Baianas e foi lindo”.

“Na Sala Walter da Silveira, faremos melhorias funcionais e estruturais, tendo em vista que é uma queixa geral do setor, quando da exibição dos filmes, a falta de bons equipamentos e a péssima sonorização da sala, o que consequentemente influencia na comunicação com o público e o realizador. Queremos colocá-la na rede com as demais salas alternativas”,conclui a cineasta.

Palestra

A formação sobre gestão e operação de salas de cinema será ministrada por Mauri Palos, diretor da EquipeCine, nesta sexta-feira, 19, às 10h, na Sala Walter da Silveira. O evento contará com a presença dos profissionais do audiovisual baiano e da diretora da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Dimas), Daiane Silva.

A ação busca ouvir os profissionais do setor, da criação à exibição. A palestra contará com transmissão ao vivo, e a entrada é gratuita.

