Cantor diz que Fernanda Torres não tem chances no Oscar

Cantor afirmou não acreditar nas chances de Fernanda Torres conquistar a estatueta - Foto: Divulgação, Divulgação | Conspiração Filmes

O cantor Johnny Hooker causou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao afirmar que a atriz Fernanda Torres não tem chances de ganhar o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui'. Apesar de os indicados à premiação só serem anunciados em janeiro, a expectativa de fãs para a indicação de Torres tem gerado movimentação online.

Leia mais:

>> Lexa rebate crítica sobre valor de ingressos de show: "Faltou empatia"

>> Rose Miriam desabafa sobre aniversário de morte de Gugu Liberato

>> "Raça desgraçada": Sikêra Jr é condenado a prisão acusado de homofobia

A polêmica teve início após Hooker comentar sobre o Oscar em uma publicação da Academia de Cinema no Instagram, destacando a atriz americana Demi Moore, protagonista do filme 'A Substância'. Ao escrever "Nossa vencedora do Oscar", o cantor recebeu críticas de internautas, muitos dos quais defendiam a brasileira. Um seguidor questionou seu posicionamento, chamando-o de “do contra”, ao que Hooker respondeu: “Nem sou. Só gostei mais de A Substância.”

Em seguida, o cantor reafirmou sua posição, afirmando não acreditar nas chances de Fernanda Torres conquistar a estatueta. “Sou realista o suficiente para admitir que as chances de Fernanda ganhar são nulas, apesar de amá-la muito, não preciso vir nas fotos das outras ficar alterando”, declarou.

Johnny Hooker pediu desculpas



Após a repercussão, Hooker se desculpou publicamente pelo comentário em uma nova postagem nas redes sociais. Ele explicou que suas palavras foram mal colocadas e que sua análise se baseou em uma “análise estatística não oficial”, observando a dinâmica da premiação e o favoritismo por produções americanas. "Minhas palavras foram mal colocadas, mas jamais quis minimizar a importância desse momento", afirmou.

O cantor finalizou seu pedido de desculpas reforçando seu apoio ao filme 'Ainda Estou Aqui' e à atriz Fernanda Torres. "Estou na torcida pela indicação tanto do filme quanto da Fernanda", concluiu.



Confira a publicação: