Lexa rebate crítica sobre valor de ingressos de show: "Faltou empatia"

Lexa não ficou em silêncio e usou suas redes sociais para rebater as críticas - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Lexa foi alvo de críticas no podcast 'Hora da Venenosa', onde Fabíola Reipert e Keila Jimenez ironizaram os preços dos ingressos de sua tour, 'Mania', e fizeram comentários sobre sua gravidez. Os comentários foram publicados na última terça-feira , 19.

As apresentadoras debocharam dos preços dos ingressos afirmando que eram "mais baratos que os vendidos pelo homem do ovo". Além disso, Reipert aproveitou para fazer piadas sobre a gestação da artista, sugerindo: "Ela não está grávida? É bom dar umas fraldas para ela, porque do jeito que ela está cobrando pouco no show...".

Diante das declarações, Lexa não ficou em silêncio e usou suas redes sociais para rebater as críticas. Indignada, a cantora questionou o desrespeito das apresentadoras. "Duas mulheres com um espaço para se comunicar com milhares de pessoas depreciando uma mulher que não fez nada contra elas. [...] A menos de um mês, Fabíola, eu te encontrei e fui tão educada e gentil com você, fiquei pensando se fiz algo grave para você falar com tamanho desdém de mim", lamentou.

A cantora também explicou a razão dos valores acessíveis dos ingressos. "O preço que cobro é condizente com a realidade, e se lanço a ideia de cobrar menos e pedir fraldas para ajudar grávidas em extrema pobreza, é porque aprendi a ter empatia", declarou. Lexa ainda criticou a falta de solidariedade das apresentadoras: "Empatia que faltou demais da parte de vocês duas com uma mulher grávida."

Finalizando seu desabafo, Lexa destacou o esforço em conciliar a maternidade com o trabalho em uma nova turnê. "Talvez vocês não saibam o tamanho do desafio que estou enfrentando tentando lançar uma turnê nova no meio de uma gestação... e ver tamanho desrespeito só me entristece. Sou uma mulher que está trabalhando dignamente para garantir o futuro da minha filha. Não peço sua amizade, mas peço, minimamente, respeito", concluiu.