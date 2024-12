Romance? Ex-namorada de Cristian Bell é flagrada com Davi

Davi Brito em viagem ao Chile - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Camillinha Nascimento, ex-namorada de Cristian Bell, foi vista com Davi Brito em um bar no bairro de Stella Maris, em Salvador, na noite de terça-feira (19). Uma foto que circula nas redes sociais, nesta quarta-feira (20), mostra o ex-BBB sentado ao lado da criadora de conteúdo.

Segundo informações que estão sendo compartilhadas na internet, o clima entre os dois era de descontração, com muitas risadas. Rapidamente, os internautas especularam um possível romance entre eles.

Affair com famosos

Em outubro, Camillinha já havia sido apontada como affair do cantor Heitor Costa. O caso ganhou mídia quando Belle Daltro, irmã de Cristian Bell, flagrou o cantor beijando a blogueira Clara Rodrigues durante uma apresentação no Rancho do Maia, reality show organizado por Carlinhos Maia para influenciadores brasileiros.

Indignada com a atitude do artista, Belle Daltro publicou vídeos nas redes sociais afirmando que Heitor Costa era "casado" com Camillinha e que avisaria a ela sobre a situação.

Além do relacionamento com o humorista Cristian Bell, Camillinha também teve envolvimento com outros famosos baianos, como o blogueiro Wanderson Lima.