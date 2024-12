Mãe de suposta filha de Neymar desabafa após polêmica indireta

Gabriella Gáspár falou sobre polêmica envolvendo atual namorada de Neymar - Foto: Reprodução | Redes Sociais e CBF

A ex-modelo húngara Gabriella Gáspár, que garante ter filha de Neymar, causou novamente com um desabafo sobre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly.

Em rede social, ela reagiu sobre as críticas que recebeu por soltar o verbo e também comentou a respeito de ser acusada de receber dinheiro de Kimberlly para falar da mãe de Mavie.

"Não comentei nomes, agora eu não posso mais desabafar na internet. Nunca tive contato com a Bruna Biancardi ou com a Kimberlly. E ninguém pediu ou me pagou para postar nada", disparou a ex-modelo.

Ela completou: "Sou uma mulher e mãe solteira que apenas procura os direitos da minha filha. Isso não procede! E dizer que recebi dinheiro? Nunca recebi nenhum centavo de ninguém. Isso sim é calúnia!".

