Presidente do Botafogo rejeita Neymar e irmã do jogador reage

Rafaella, irmã de Neymar, não ficou nada feliz e decidiu criticar a diretoria do Botafogo. Tudo aconteceu quando Durcesio Mello, presidente do clube associativo, afirmou que não gostaria de ter o jogador no Alvinegro.

Em postagem nas redes sociais, a irmã do atacante questionou Mello e disse que o clube é mais que a sua diretoria.

Tudo aconteceu quando, durante uma live no canal Resenha Alvinegra, Mello falou que Neymar é um dos maiores jogadores que já viu. No entanto, segundo ele, o craque estragou sua carreira.

"Deus me livre [faz sinal com a cabeça de que não queria no Botafogo]. O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa contusão de um ano e pouco, agora se machucou de novo", falou o presidente.