Pai de 5? Neymar e Bruna Biancardi surpreendem com decisão

Neymar está realmente com desejo de ter uma família grande. O jogador tem três filhos, de relacionamentos diferentes, e espera o DNA para saber se é pai da ilha da modelo húngara Gabriella Gaspar, mas não quer parar por aí.

Segundo informações da colunista Keila Jimenez, do portal R7, o atacante do Al-Hilal estaria planejando ter outro filho com Bruna Biancardi. Eles são pais de Mavie, que recentemente completou 1 ano, mas comentam com amigos sobre a vontade.

A colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, chegou a dizer que pessoas próximas do atleta já brincam com o fato de que mais um filho estaria a caminho.

“Ah, Neymar vai ser papai de novo. Vem aí mais um herdeiro”, ressaltou uma fonte.

Além de Mavie, o craque tem Davi Lucca, seu filho mais velho que tem 13 anos, e Helena, de apenas 4 meses, fruto do envolvimento dele com a modelo Amanda Kimberlly.