Por que filho de Neymar faltou na festa de Mavie? Carol Dantas conta

Neymar ao lado dos filhos - Foto: Reprodução

Uma das principais ausências notadas na segunda festa de aniversário de 1 ano de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, foi Davi Lucca, herdeiro mais velho do atleta. O menino, de 13 anos, fruto de sua antiga relação com a influenciadora digital Carol Dantas, esteve somente na primeira parte da comemoração, realizada em um resort de luxo nos Emirados Árabes.

A ausência foi explicada pela própria mãe do adolescente. De acordo com a influenciadora, Davi Lucca decidiu não viajar para o Brasil devido a compromissos escolares.

"Nós não fomos porque o Davi está em semana de provas, e ele já tem 13 anos, já é grande, não pode ficar faltando [a escola] porque perde muito conteúdo", iniciou ela.

"São duas provas que ele não quis fazer depois, então achamos melhor. Ele foi super responsável [na decisão], mas tentamos de tudo, não deu mesmo. O importante é que nós estávamos com ela no dia mesmo do aniversário e aproveitamos muito", completou Carol Dantas.