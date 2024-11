Mãe de suposta filha de Neymar faz desabafo e manda indireta: “Acordem"

Neymar e a modelo húngara Gabriella Gáspar, mãe da suposta quarta filha do jogador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mãe da suposta quarta filha de Neymar, a modelo húngara Gabriella Gáspar fez um desabafo no story do Instagram. Ela falou sobre a diferente relação de um pai com seus filhos e criticou a postura da namorada do rapaz com a situação.

A moça não cita nomes, mas os internautas entenderam como uma indireta para Neymar e Bruna Biancardi. “Infelizmente não posso falar nomes, mas espero que vocês entendam. Observem, um pai que tem 4 filhos, parece que apenas uma é desejada e amada enquanto as outras são desprezadas. Banca amigos, namorada, família da namorada e não ajuda a outra filha”, começou a modelo.

É importante lembrar que Neymar é pai de Mavie, de 1 ano, do namoro com a Biancardi; de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas, e de Helena, de 4 meses, que ele teve com Amanda Kimberlly. O atleta ainda espera o DNA para saber se é, de fato, pai da filha de Gabriella Gáspar.

“A suposta namorada sempre escreve discursos lindos na internet, mas gosta de escancarar que só a filha dela foi planejada, então ela faz de tudo para mostrar que apenas a filha dela é especial. E ainda falam que eu quero dinheiro, enquanto isso ela segue mostrando a personagem que ela criou de namorada perfeita e vítima”, continuou.

Na publicação, Gabriella Gáspar mencionou até as semelhanças da pessoa com uma ex-namorada do homem. “Afastou a familia do namorado, e aproximou dela. Cortou o cabelo para parecer com a ex, fez rinoplastia, ela criou uma personagem”, falou.

Ela seguiu: “A mãe do primeiro filho leva uma vida sem luxúria e ostentação. Agora todos os filhos são tratados iguais? Sabemos que não, porque o ciúmes e a vaidade da namorada, fazem o pai se afastar. Enquanto isso a filha mais nova, segue sendo ignorada também”.

Além disso, Gáspar mencionou o fato das crianças serem atacadas diariamente na web, enquanto o pai não se posiciona a respeito da situação. “As mães e as crianças sendo atacadas na internet diariamente porque o pai não se manifesta, e a santa namorada adorando essa situação, e ainda a mesma segue dizendo que a convivência com a criança não é um problema. O problema dela é ciúmes das mães, sendo o único responsável o pai”, disparou.

A modelo continuou: “Leva a família toda de primeira classe jatinho particular, enquanto isso a outra filha não assumida não tem nem passaporte. Mas vocês ainda acreditam que ela não gosta de rivalidade feminina”.

Ainda na publicação, Gáspar acrescentou: “Mas ela disse que somente a filha dela foi planejada, corte de cabelo e rinoplastia para ficar igual a ex. E outra coincidência, a mãe da filha mais nova posta que gosta de arte, tem barriga com músculo, abre os comentários do Instagram… e então a atual faz tudo igual”.

No final, ela falou para as pessoas acordarem. “Acordem, ela é um personagem, de boazinha ela não tem nada”, completou.

