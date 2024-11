Neymar fecha acordo com o Santos para 2025, crava jornalista

Neymar assistindo jogo do Santos na Vila Belmiro - Foto: Guilherme Kastner | SFC

Ídolo do Santos e da Seleção Brasileira, Neymar tem um acordo para retornar ao clube paulista em 2025. De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, o brasileiro rescindirá o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e será anunciado após a disputa da Série B do Brasileirão, competição disputada pelo Peixe.

O atacante se recupera de uma grave lesão no tendão da coxa e vai retornar aos gramados no período de quatro a seis semanas, somente na próxima temporada. No futebol saudita desde agosto de 2023, o Astro atuou em apenas sete partidas pelo Al-Hilal, marcou um gol e distribuiu duas assistências.

Possível destino de Neymar a partir de 2025, o Santos garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro com o título da Série B. Já projetando a próxima temporada, o clube quer repatriar o atleta revelado nas categorias de base.

Pelo Peixe, no período de 2009 a 2013, o atacante atuou em 225 partidas, marcou 126 gols e distribuiu 64 assistências. Além disso, o jogador conquistou a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana pela equipe paulista.